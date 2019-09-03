Отель Лаванда Азов в Кучугурах

Ваш отдых на Азовском море
Номера бутик-отеля «Лаванда-Азов» >> просмотр и бронирование.
Полулюкс Коро
- Гостей: 4
- Размер: 17m²
- Вид из окна: Вид на Азовское море
- Тип кровати: 2 раздельных или двуспальная компоновка по желанию
- Категории: Полулюкс
- Удобства: Wi-Fi, Комплект всего необходимого для ванной, Открытый бассейн
Стандарт Сьют 2х или 3х местный
- Гостей: 3
- Размер: 16m²
- Вид из окна: Вид на море
- Тип кровати: Двуспальная кровать и раздвижная кровать
- Категории: Стандарт Сьют
- Удобства: Wi-Fi, Бесплатная парковка, Комплект всего необходимого для ванной, Открытый бассейн, Отопление, Фен
Стандарт Сьют Плюс 3 или 4-х местный
- Гостей: 4
- Размер: 25m²
- Вид из окна: Вид на море
- Тип кровати: Двуспальная кровать и двухъярусная кровать
- Категории: Стандарт Сьют+
- Удобства: Wi-Fi, Бесплатная парковка, Комплект всего необходимого для ванной, Открытый бассейн, Отопление, Фен
Полулюкс Буден
- Гостей: 5
- Размер: 30m²
- Вид из окна: Вид на море
- Тип кровати: Двуспальная кровать и раздвижной диван
- Категории: Полулюкс
- Удобства: Wi-Fi, Бесплатная парковка, Комплект всего необходимого для ванной, Открытый бассейн, Отопление, Фен
Полулюкс Ренуар
- Гостей: 6
- Размер: 24m²
- Вид из окна: Вид на море и природу
- Тип кровати: Двуспальная кровать и раздвижной диван
- Категории: Полулюкс
- Удобства: Wi-Fi, Бесплатная парковка, Комплект всего необходимого для ванной, Открытый бассейн, Отопление, Фен
Полулюкс Курбе
- Гостей: 5
- Размер: 20m²
- Вид из окна: Вид на море
- Тип кровати: Двуспальная кровать и раздвижной диван
- Категории: Полулюкс
- Удобства: Wi-Fi, Бесплатная парковка, Комплект всего необходимого для ванной, Открытый бассейн, Отопление, Фен
Люкс Гоген
- Гостей: 5
- Размер: 37m²
- Вид из окна: Панорамный вид на море
- Тип кровати: Двуспальная кровать, раздвижной диван и дополнительная кровать
- Категории: Люкс
- Удобства: Wi-Fi, Бесплатная парковка, Комплект всего необходимого для ванной, Открытый бассейн, Отопление, Фен
Вилла «Бич Хаус»
- Гостей: 5
- Размер: 50m²
- Вид из окна: Вид на море
- Тип кровати: Двуспальная кровать, диван и дополнительная кровать
- Категории: Вилла
- Удобства: Wi-Fi, Бесплатная парковка, Комплект всего необходимого для ванной, Открытый бассейн, Отопление, Фен
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Услуги и сервис отеля
Лавандовый рай
Дизайнерский дом Лаванда Азов расположен в первой береговой линии Азовского моря – и находится «меж двух морей» — entre deux mers — как сказали бы французы — Азовским и Черным.
Атмосфера и стиль
В центре сада расположен открытый бассейн для отдыха.
Семьи с маленькими детьми могут провести время на детской площадке с батутом и большим выбором игрушек.
Отель работает сезонно с апреля по ноябрь
Лаванда Азов — это уникальный и по-настоящему красиво оформленный бутик-отель на берегу Азовского моря, в котором ваше пребывание будет очень комфортным