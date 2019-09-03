Отель Лаванда Азов в Кучугурах

«Лаванда Азов» — бутик-отель в Кучугурах на берегу Азовского моря

Ваш отдых на Азовском море




Номера бутик-отеля «Лаванда-Азов» >> просмотр и бронирование.

Мы предлагаем широкий выбор номеров со всеми удобствами. Одноместные и семейные номера, Полулюкс, Люкс, апартаменты Пентхаус, Вилла и др.

Полулюкс Коро

  • Гостей: 4
  • Размер: 17m²

Стандарт Сьют 2х или 3х местный

  • Гостей: 3
  • Размер: 16m²

Стандарт Сьют Плюс 3 или 4-х местный

  • Гостей: 4
  • Размер: 25m²

Полулюкс Буден

  • Гостей: 5
  • Размер: 30m²

Полулюкс Ренуар

  • Гостей: 6
  • Размер: 24m²

Полулюкс Курбе

  • Гостей: 5
  • Размер: 20m²

Люкс Гоген

  • Гостей: 5
  • Размер: 37m²

Вилла «Бич Хаус»

  • Гостей: 5
  • Размер: 50m²

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Услуги и сервис отеля

Лавандовый рай

Дизайнерский дом Лаванда Азов расположен в первой береговой линии Азовского моря – и находится «меж двух морей» — entre deux mers — как сказали бы французы — Азовским и Черным.

Отель утопает в кустах лаванды, которая благоухает и заполняет воздух своим ароматом.

Атмосфера и стиль

В центре сада расположен открытый бассейн для отдыха.
Семьи с маленькими детьми могут провести время на детской площадке с батутом и большим выбором игрушек.

Отель окружен фруктовым садом и виноградником


Угощайтесь фруктами, сырами, вином и ягодами от фермерских хозяйств Тамани.

Отель работает сезонно с апреля по ноябрь

Лаванда Азов — это уникальный и по-настоящему красиво оформленный бутик-отель на берегу Азовского моря, в котором ваше пребывание будет очень комфортным

Бассейн в саду отеля

«Дизайнерский Бутик-отель «Лаванда Азов» располагается в первой береговой линии курорта Кучугуры около пляжа Восточный. Комплекс отеля выполнен в стиле французского модерна и окружает вас запахом лаванды, которая цветет вокруг. 

Это современное 3-х этажное здание с 13 номерамии  и отдельной Виллой Бич Хаус. На крыше отеля расположен солярий с уникальным видом на море и песчаным пляжем в 30 метрах. В отеле предлагается качественное питание и открыт вечерний ресторан с музыкальной программой. Детский отдых наполнен мастер классами и водными развлечениями.

Контакты

  • 353564, Краснодарский край, Темрюкский район, п. Кучугуры, ул. Восточная, 26/1
  • +7 (989) 773 72 76
    +7 (985) 769 58 74
  • lavanda-azov@ya.ru